25.12.2024 06:56 4.902 Langeweile nach Heiligabend? Wir haben die Tipps für die Weihnachtsfeiertage

Wir verraten Euch, was an den Weihnachtsfeiertagen in Dresden und Umgebung los ist.

Dresden - Heiligabend ist überstanden. Die Feiertage können starten. Wir verraten Euch, was an den Weihnachtsfeiertagen in Dresden und Umgebung los ist. Dresdner Weihnachts-Circus Dresden - Der Weihnachts-Circus (Washingtonstraße 2) begeistert über die Feiertage. Sowohl am 1. als auch 2. Weihnachtsfeiertag finden zwei Vorstellungen statt - 14 Uhr und 18.30 Uhr. Tickets (ab 11 Euro) und Infos unter: dwc.de. Der Weihnachts-Circus präsentiert zwei Vorstellungen am Tag. © Holm Helis Wein & Licht Radebeul - Jede Menge Lichter und Glühwein gibt es auf Schloss Wackerbarth. Die Außengastronomie hat geöffnet, seit dem 23. Dezember ist der Eintritt frei. Öffnungszeiten am 1. & 2. Weihnachtsfeiertag: 12-20 Uhr. Romantische Stimmung gibt es auf Schloss Wackerbarth. © Schloß Wackerbart/Arvid Müller Schlittschuhlaufen Freital - Das Hains Freizeitzentrum in Freital lädt über die Feiertage zum Eislaufen. Wer sich auf die Kufen wagen will, sollte Mut mitbringen. Öffnungszeiten am 1. & 2. Weihnachtsfeiertag: 9-20 Uhr. Kosten: ab 6 Euro. Im Hains kann man an beiden Tagen Schlittschuhe ausleihen. © Holm Helis Museumsbesuch Dresden - Die Dresdner Museen öffnen am 26. Dezember wieder ihre Pforten. So kann beispielsweise die Ausstellung "Luft. Eine für alle" im Hygiene-Museum besucht werden. Öffnungszeiten am 26. Dezember: 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 12 Euro/6 Euro ermäßigt/Kinder bis 16 Jahre frei. Das Hygiene-Museum öffnet am 2. Weihnachtsfeiertag. © Eric Münch Hüttenzauber Dresden - Der Hüttenzauber vor dem Haus der Presse geht am 26. Dezember weiter. Gefeiert werden kann ab 16 Uhr auf der Terrasse, ab 18 Uhr dann auch in der Hütte. Ende ist 24 Uhr. Eintritt frei. Beim Dresdner Hüttenzauber kann bei Après-Ski-Musik gefeiert werden. © Eric Münch Hofewiese Dresden - Die Hofewiese in der Dresdner Heide öffnet ebenfalls am 2. Weihnachtsfeiertag wieder. Das Areal wurde aufwendig geschmückt. Gut 135 Teddybären zieren Fenster und Fassaden. Geöffnet von 10 bis 19 Uhr. Christmas Garden Dresden - Wer sich noch nicht das Lichterspektakel in Pillnitz angesehen hat, sollte dort unbedingt hin. Geöffnet ist an beiden Feiertagen von 16.30 bis 21.30 Uhr. Getränke und Speisen gibt es vor Ort. Eintritt ab 20 Euro, am besten online Tickets besorgen. Der Christmas Garden erstrahlt im Glanz. © Robert Michael/dpa Weitere Ausflugstipps für dieses Jahr findet Ihr unter augusto-sachsen.de. TAG24 wünscht frohe Weihnachten und besinnliche Feiertage.

Titelfoto: Montage: Holm Helis, Schloß Wackerbart/Arvid Müller, Eric Münch