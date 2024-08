Lauf-Event: Auf diese Sperrungen müssen sich Autofahrer einstellen

Dresden - Vom Rudolf-Harbig-Stadion bis ins Heinz-Steyer-Stadion: Wenn Läufer am Donnerstag, dem 29. August, im Rahmen des "Stadium Run" durch Dresden hetzen, müssen Autofahrer Rücksicht nehmen.

Der "Stadium Run" endet im neue Heinz-Steyer-Stadion: Autofahrer sollten Läufern auf dem Weg dahin jedoch nicht in die Quere kommen. (Archivfoto) © Robert Michael/dpa

Die Stadt informierte kürzlich über Straßensperrungen durch eine Vielzahl an laufbegeisterten Dresdnern. Am Startpunkt des Runs, vom Rudolf-Harbig-Stadion aus, ist die Lennéstraße in Richtung Lennéplatz von 18.30 bis 21 Uhr gesperrt.

Zudem kommt es von 19.30 bis 21.15 Uhr zu Verkehrsbehinderungen auf folgenden Straßen: Helmut-Schön-Allee, Lingnerallee, Blüherstraße, Grunaer Straße, Mathildenstraße, Pillnitzer Straße, Rietschelstraße, Terrassenufer, Bernhard-von-Lindenau-Platz, Devrientstraße, Ostra-Ufer und Pieschener Allee.

Verkehrsteilnehmer sollten die Laufstrecke großzügig umfahren, hieß es.