Letzte Chance, verlorenen Schlüssel im alten Fundbüro abzuholen

Das Fundbüro an der Theaterstraße macht in der kommenden Woche dicht. © Holm Helis

Ab dem 17. April können Fundsachen im Erdgeschoss des neuen Prunkbaus an der Waisenhausstraße abgegeben werden, das alte Fundbüro an der Theaterstraße schließt dafür am kommenden Mittwoch, dem 9. April. Am kommenden Dienstag besteht letztmalig die Chance, dort etwas abzugeben oder abzuholen.

Bis zum 16. April soll der Umzug an den neuen Standort dann abgeschlossen sein. Dafür gilt es nicht nur etliche Möbel zu packen, sondern auch rund 5000 Fundsachen zu verlagern, die noch immer auf ihren rechtmäßigen Besitzer warten.

Unter den Schätzen des Fundbüros befinden sich etwa 600 Schlüssel, 450 Mobiltelefone und 230 Sporttaschen, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte.

Für das Fundbüro ist es bereits der zweite Umzug, nachdem es 1995 von der Hamburger Straße in die Theaterstraße abgewandert war. Die neuen vier Wände im Stadtforum sehe man dabei als Upgrade: "Mit dem Umzug in den modernen Neubau des Stadtforums verbessern sich die Bedingungen für die Mitarbeiter und die Besucher deutlich. Neben hellen, großen Räumen und einem übersichtlichen Lager stellt auch der barrierefreie Zugang ein großes Plus dar."