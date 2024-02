Letztes Containerdorf: Unterkunft für geflüchtete Familien fertig

Die Unterkunft in Niedersedlitz ist eines von sechs Containterdörfern, deren Errichtung der Stadtrat im Mai 2023 beschloss. © Holm Helis

Da Wohnraum in der Stadt knapp ist, muss ein Großteil von ihnen in Wohncontainern unterkommen. Am gestrigen Donnerstag wurde eine neue Unterkunft eröffnet – diesmal für geflüchtete Familien.



Das zeitweilige Zuhause für 152 Menschen in Niedersedlitz ist das letzte von sechs Containerdörfern, deren Errichtung der Stadtrat vergangen Mai beschlossen hatte. Die anderen fünf wurden bereits bis Mitte Januar bezogen.

Wegen ausstehender Restarbeiten konnte die neue Unterkunft erst jetzt freigegeben werden. Die Familien sollen dort weitgehend selbstbestimmt leben, bewohnen jeweils einen Container mit Bad und Kochnische. Es gibt Gemeinschafts- und Waschmaschinenräume sowie Büros für die Heimbetreuer.

Ein Wachdienst sorgt für Sicherheit. Gestern Nachmittag konnten sich Dresdner zuvor ein eigenes Bild von der Einrichtung machen.