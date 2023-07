Lieferlaster "killt" Kühlsystem! Lebensmittel-Rettung bei Edeka in Dresden

Dresden - Ein kleiner Rempler, hoher Schaden und am Ende kam doch etwas Gutes heraus: Beim Edeka in der Holbeinstraße rammte ein Laster eine Leitung, prompt fiel das Kühlsystem aus. Eigentlich hätten jetzt über eine Tonne Lebensmittel in den Müll gehört, aber die Lebensmittelretter von "Foodsharing Dresden" konnten das verhindern.