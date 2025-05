19.05.2025 06:00 32.723 Laster-Chaos in Dresden: Hier ist langer Stau

Dicht an dicht! In einem Dresdner Stadtteil herrscht am Samstag pures Lkw-Chaos.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Dicht an dicht! In der Dresdner Südvorstadt herrscht am Samstag pures Lkw-Chaos. Unzählige Lkws müssen gezwungenermaßen über die Nürnberger Straße in Dresden fahren. © TAG24 Fotos zeigen lange Fahrzeug-Schlangen auf der Nürnberger Straße. Brummi-Fahrer und andere Verkehrsteilnehmer brauchen starke Nerven. Vorwärts geht es nur sehr schleppend. Grund für den starken Stau dürfte die A17-Vollsperrung zwischen den Anschlussstellen Südvorstadt und Gorbitz sein. Lkws müssen sich deshalb durch die City kämpfen. Dresden Lokal Schloss Pillnitz: Berühmte Kamelie atmet wieder Frischluft Die Tunnel Coschütz, Dölzschen und Altfranken sind noch bis Sonntagabend unbefahrbar. Die Autobahn GmbH lässt dort Wartungen und Arbeiten an der Sicherheitstechnik durchführen. Auch in der kommenden Woche muss in den Nächten sowie am darauffolgenden Wochenende ganztags die Umleitung genutzt werden. Dann dürfte sich das Stau-Chaos wiederholen.

Titelfoto: TAG24