Mehr als 550 Arbeiten mit Dresden-Bezug: Dieser Weihnachtsmarkt ist künstlerisch wertvoll

"Schöner könnte der Abschluss mit einer so breit gefächerten Schau nicht sein", freut sich Direktorin Christiane Mennicke-Schwarz (55).

In diesem Jahr findet er zum 7. Mal statt und beschließt zugleich die Ausstellungs-Ära im Kunsthaus Dresden auf der Rähnitzgasse. Die Städtische Galerie für Gegenwartskunst zieht in die Robotron-Kantine.

Diese bunte Maske stammt aus dem Atelier "Muah". © Holm Helis

Dazwischen gibt es viel zu entdecken. Nadine Wölk, gefeiert für ihre Arbeiten mit Kugelschreiber, hat ironisch-kitschige "Sport-Putti"-Räucherfiguren (450/680 Euro) aus Keramik geformt.

Angetan mit Adidas-Sportklamotten wird dem Engel die Räucherkerze in den Popo gesteckt. Susan Donath steuert schwarze Lichterengel mit Skelett-Bemalung bei - 350 Euro.

Ob Wandobjekt aus Aludibond von Jan Großmann (600 Euro) oder filigrane Papierarbeit von Lisa Pahlke/Matthias Lehmann (480 Euro) - die Bandbreite der Kunst ist groß. 80 Prozent des Verkaufspreises erhalten die Künstler, 20 Prozent kommen einem kulturellen Zweck zugute - 2023 waren das immerhin 5000 Euro.

Der Weihnachtsmarkt der Bildenden Kunst öffnet am Donnerstag (16 Uhr) seine Türen. Er ist am Freitag, 16-21 Uhr, am Sa./So., 10-18 Uhr geöffnet. Kartenzahlung möglich.