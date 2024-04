Mehr Bäume für Dresden: Zehn Säuleneichen gegen die Tristesse

Dresden - Bis vor wenigen Wochen bot die Riesaer Straße am Pestalozziplatz im Dresdner Stadtteil Pieschen einen trostlosen Anblick. Die Häuser vollgeschmiert mit Graffiti, daneben der graue Bahndamm und die Fahrbahn aus dunklem Asphalt.

Doch die Setzung war mit einem enormen Aufwand verbunden: Der Gehweg musste saniert, Versorgungsleitungen umgelegt und ein Medienschutz eingebaut werden. Kosten für Planung und Bau: 136.846 Euro, also knapp 13.700 Euro pro Gewächs.

Im Jahr 2023 gefällt wurden insgesamt 642 Straßenbäume. Die Gründe dafür sind zumeist Schädlingsbefall oder ein hohes Baumalter, das die Anpassung an den Klimawandel erschwert.

Insgesamt rund 54.000 Straßenbäume gibt es in Dresden. Tendenz steigend: Seit November 2023 pflanzten das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft und weitere Akteure etwa 830 Bäume.

Rund 1,5 Millionen Euro kann die Stadt für Neuanpflanzung von Bäumen in diesem Jahr ausgeben.

Kommende Großprojekte liegen etwa an der St. Petersburger Straße (Altstadt, 40 Bäume), der Roitzscher Landstraße (Mobschatz, 126 Bäume) oder am Mühlweg in Klotzsche, wo 47 Obstbäume einen neuen Standort finden.

Auch die letzten Frühlingswochen im April werden genutzt. Bis zum Monatsende kommen elf Baumhaseln und Amberbäume an die Mockritzer Straße (Strehlen).

Für die Wormser Straße in Blasewitz sind abschnittsweise 25 zusätzliche Straßenbäume geplant. Und Bewohner an der Roquettestraße (Cotta) dürfen sich über 16 Französische Ahorne freuen.