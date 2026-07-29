Mehr Sicherheit für Grundschüler nach den Sommerferien

Dresden - Die Verwaltung nutzt die Sommerferien auch, um Schulwege für Grundschüler sicherer zu machen. Für sieben Projekte wurden 121.000 Euro investiert.

Die bestehende Vollsperrung der Rosa-Menzer-Straße in Striesen wird für die Errichtung eines Zebrastreifens genutzt. © Eric Münch

In Striesen laufen an der Rosa-Menzer-Straße für die Kinder der 51. Grundschule Arbeiten für einen Zebrastreifen in Höhe der vorhandenen Mittelinsel.

In Pieschen werden an der Konkordienstraße rund um die 8. Grundschule Bordabsenkungen eingerichtet, Markierungen aufgebracht, Radbügel installiert und Elternhaltestellen eingerichtet.

"Dies reduziert die Probleme bei der Querung vor dem Schulgebäude deutlich und verbessert die Trennung zwischen Pkw- und Fußverkehr", sagt eine Stadtsprecherin.

Auch in Löbtau an der Bünaustraße wurden an der 35. Grundschule Sperrflächen markiert, Elternhaltestellen eingerichtet und Radbügel gebaut.