Mehr Sicherheit für Grundschüler nach den Sommerferien
Dresden - Die Verwaltung nutzt die Sommerferien auch, um Schulwege für Grundschüler sicherer zu machen. Für sieben Projekte wurden 121.000 Euro investiert.
In Striesen laufen an der Rosa-Menzer-Straße für die Kinder der 51. Grundschule Arbeiten für einen Zebrastreifen in Höhe der vorhandenen Mittelinsel.
In Pieschen werden an der Konkordienstraße rund um die 8. Grundschule Bordabsenkungen eingerichtet, Markierungen aufgebracht, Radbügel installiert und Elternhaltestellen eingerichtet.
"Dies reduziert die Probleme bei der Querung vor dem Schulgebäude deutlich und verbessert die Trennung zwischen Pkw- und Fußverkehr", sagt eine Stadtsprecherin.
Auch in Löbtau an der Bünaustraße wurden an der 35. Grundschule Sperrflächen markiert, Elternhaltestellen eingerichtet und Radbügel gebaut.
In Klotzsche wurde am Boltenhagener Platz der südöstliche Fußweg auf einer Länge von etwa 90 Metern saniert, damit auch Wurzelschäden beseitigt.
In der Neustadt gibt es an der Hohnsteiner Straße an der 103. Grundschule nun neue Bordstein-Absenkungen und Sperrflächen-Markierungen, die ein Zuparken der Querungen verhindern.
Titelfoto: Eric Münch