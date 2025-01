Mit Solardach und Nachhaltigkeits-Bericht: Philharmonie will grüner werden

Neue Solar-Panels auf dem Dach des Kulturpalastes. © Norbert Neumann

Nachhaltiger werden - das haben sich alle Dresdner Kultureinrichtungen trotz der ihnen auferlegten Sparmaßnahmen auf die Fahnen geschrieben.

Die Dresdner Philharmonie legt mit ihrem Konzerthaus im Kulturpalast vor: Auf dem Dach des Kultis wurden insgesamt 580 Glas-Solarmodule des Dresdner Anbieters Solarwatt installiert, die jährlich eine Energiemenge von rund 200.000 Kilowattstunden erbringen werden.

Am Freitag konnte der erste Nachhaltigkeitsbericht an die Stadt übergeben werden. Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (47, Linke) zum Schritt in Richtung Klimaneutralität: "Ein herausragendes Beispiel für den Weg, den Dresden im Rahmen von 'Culture for Future' als moderne, nachhaltige Kulturstadt beschreitet."

Philharmonie-Intendantin Frauke Roth (57) zum Plan des Kultis als klimagerechten "Wohnzimmers der Stadt": "Die Menschen erwarten zu Recht, dass wir als zentraler Kulturplayer vorangehen und Wege suchen, das Haus als Wohlfühlort weiterzuentwickeln, und dazu gehört das Klima im weitesten Sinn des Wortes ganz zentral."