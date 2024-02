Mit Vorlese-Spaziergang und 20er-Jahre-Sause: Dresden feiert Erich Kästners 125. Geburtstag!

Dresden - Der 125. Geburtstag von Erich Kästner am 23. Februar ist das erste wichtige Datum, um den das Kästner-Jubiläumsjahr 2024 kreist. Am Freitag soll der Dresdner Schriftsteller gefeiert werden, mit dem Vorleseprojekt "Kästner NON-STOP", einem Leseweg mit Texten, Tanz und Musik von 10 bis 16 Uhr plus späterer Kästner-Party.