Mobil auch im hohen Alter: Rikscha-Service für Senioren

Im Seniorenheim des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in Dresden-Gorbitz können die Einwohner bei Bedarf mit einer E-Rikscha befördert werden.

Von Jakob Anders

Dresden - E-Mobilität erreicht auch unsere Ältesten. Im Seniorenheim des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) im Dresdner Stadtteil Gorbitz können von nun an die Einwohner mit ihrem Besuch eine Spritztour machen. Eine E-Rikscha befördert selbst Rolli-Fahrer zügig und sicher zum Friseur, in den Supermarkt oder an das Elbufer.

Auf Jungfernfahrt per E-Rikscha: Ruth Junger (96) und Manfred Mischke (71) hatten sichtlich Spaß, als Daniel Petzold (48) sie durch den Park strampelte. © Petra Hornig Zur ersten Testfahrt haben sich Ruth Junger (96) und Manfred Mischke (71) bereit erklärt. Frau Junger nutzt bereits seit vergangenem November die Einrichtung des ASB zur betreuten Tagesgestaltung und Herr Mischke nutzt das Angebot des betreuten Wohnens: "Ich bin offen für alle Abenteuer", so die aufgeweckte Seniorin. Auch Herr Mischke zeigte sich bestens aufgelegt: "Wird schon schiefgehen." Einfach mal einen Ausflug machen, das ist für Rentner eben doch gar nicht so einfach. Mit der E-Rikscha ist das nun unkomplizierter möglich: "Besucher können sich anmelden und die Rikscha nutzen. Ob für Alltagstermine oder zur Freizeitgestaltung", stellt Geschäftsführer Peter Großpietsch (62) in Aussicht. In begeisterte Gesichter blickt man nach der ersten Spritztour in der Parkanlage des Pflegeheims: "Es war nicht zu schnell", so der Erfahrungsbericht von Ruth Junger, den Manfred Mischke lächelnd bestätigen kann.

Bis zu 30 km/h schnell düst so eine E-Rikscha. Pflegefachkraft Maria Sengebusch (34) hilft beim Aussteigen. © Petra Hornig

Sicherer Halt! Fahrer Petzold (48) zieht die Feststellbremse. © Petra Hornig

Ehrenamtliche Rikscha-Fahrer gesucht