Voll unter Strom: Arbeiter in Gorbitz hängen in den Seilen

Dresden - Nanu, wer hängt denn da in den Seilen? Kürzlich waren diese Monteure bei der Arbeit im Dresdner Westen zu beobachten. Und zwar in 30 Metern Höhe! Die Mitarbeiter der SachsenNetze (Tochter der SachsenEnergie) tauschen an einer 110-kV-Freileitung sogenannte Isolatoren und Klemmen aus.