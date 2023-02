Morgen wird gestreikt: Diese Auswirkungen hat das auf den Flughafen Dresden!

Dresden - Der Streik im Öffentlichen Dienst an mehreren deutschen Flughäfen am morgigen Freitag hat auch Auswirkungen auf den "Dresden International".

Wer aus diesen Städten nach Elbflorenz kommen will, hat ebenfalls schlechte Karten: Die Frankfurt-Flüge mit Ankunft um 10.15 Uhr (LH206), 13.35 Uhr (LH210) und 22.30 Uhr (LH216) sowie die Maschinen aus Bayern, die um 12.20 Uhr (LH2124) und 16.10 Uhr (LH2126) ankommen sollen, entfallen am morgigen Tag.

Weil ver.di am Freitag in München, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Dortmund, Hannover und Bremen zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen hat, wurden etliche innerdeutsche Flüge abgesagt.

Wer also einfach nur weg von der sächsischen Hauptstadt will, muss am Freitag mit anderen Zielen vorlieb nehmen.

Angeflogen werden nach derzeitigem Stand:

Düsseldorf (8.50 Uhr/EW9029 und 20.55 Uhr/EW9023)



Zürich (14.35 Uhr/LX919)

Amsterdam (16.45 Uhr/KL1810)

Mallorca (17.50 Uhr/EW6803)

Damit werden nur fünf von planmäßig elf Flügen durchgeführt, was etwas weniger als die Hälfte ist.