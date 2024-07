"Fleißig wie die Sachsen": Bienen vom Böhmermann-Imker stechen zu!

"MyHoney"-Imker Jens Ardelt (57, l.) und Amtschef Thomas Kralinski (51). © Amac Garbe

Die gehören zur Firma "MyHoney" vom Imker Rico Heinzig (49). Der trifft am morgigen Donnerstag vorm Oberlandesgericht auf Moderator Jan Böhmermann (43).

"Unsere neuen Mitarbeiter sind wie die Sachsen selbst: fleißig und sanftmütig", sagt Amtschef Thomas Kralinski (51). Darauf wurden die Honigbienen extra gezüchtet.

Doch dank des Wetterumschwungs am Dienstagmorgen waren die Völkchen alles andere als ruhig und freundlich: So stachen sie Kralinski unter die Uhr am Handgelenk, Imker Jens Ardelt (57) in die Wade.

Die knapp 130 Kilo schwere Honig-Ernte werde im Haus verkauft oder zu Weihnachtsfeiern verschenkt.

Auch Heinzigs Firma bietet sie im Online-Shop als "Dresdner Stadthonig" an. Denn neben dem Standort im Innenhof stehen seine Völker auch auf dem Kulturpalast und dem Dach einer Edeka-Filiale.