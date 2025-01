Nach Auszug des "Hacker Pschorr": Jetzt ist klar, welches Restaurant bald einziehen wird

Dresden - Die sächsische Landeshauptstadt ist bald um einen Italiener reicher. Die beliebte Restaurant-Kette "60 seconds to napoli" kommt nach Dresden .

Der Name ist ganz einfach erklärt: Durch den luftigen Teig und die hohe Gradzahl (485 Grad) dauert es nur 60 Sekunden, bis die Pizza aus dem Ofen kommt.

Direkt am Altmarkt, wo bis Ende Dezember noch das "Hacker-Pschorr" war, wird "60 seconds to napoli" dann die markentypischen Napoletana-Pizzen anbieten.

60 seconds to napoli/Soda

Personal in den Bereichen Service, Bar, Pizzeria/Küche und Hostess wird ebenfalls noch gesucht.

In 17 Städten deutschlandweit gibt es die Restaurants bereits, in Sachsen seit 2020 in Leipzig.