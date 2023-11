Nachdem hier immer wieder Frauen Opfer von Gewalt wurden: Mehr Licht für den Alaunpark

Düstere Aussichten: Vor allem Frauen machen bei Dunkelheit einen Bogen um den Alaunpark. © Norbert Neumann

Streit um den dunklen Park gibt es seit Langem. Die Polizei befasst sich jedes Jahr mit Dutzenden Diebstählen und Körperverletzungen, zuletzt nahm auch die Kriminalität jugendlicher Gruppen zu. Schon 2017 forderte das kleine Neustadt-Parlament Lichter im Park.

"Die Neustädter fühlen sich zwar sicherer als Bewohner in anderen Bezirken", sagt Stadtbezirksbeirat Christian Demuth (51, SPD). "Das Unsicherheitsgefühl im Alaunpark hat jedoch zugenommen." Gerade Frauen würden den Park in der Dunkelheit meiden.



Jahrelang tat sich nichts. Ein paar Laternen stehen bislang nur an einem Wegstück vom Marktplatz Richtung Kita im Osten. Das Umweltamt stört sich in Parks grundsätzlich an Beleuchtung wegen der Lichtverschmutzung und des Artenschutzes.