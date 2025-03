An diesen Terminen fährt ein Nachtzug von Dresden nach Schweden

Dresden - Von April bis November kann man von Dresden per Nachtzug wieder nach Stockholm reisen.

Auch für die Rückreise ist gesorgt: Beginnend mit dem 11. April steuern die Züge von "Snälltåget" an folgenden Freitagen Dresden an: 25. April, 2. Mai, jeden Freitag zwischen dem 23. Mai und dem 27. Juni sowie zwischen dem 8. August und dem 31. Oktober.

Der Zug fährt stets um 18.26 Uhr aus Dresden los, verkehrt unter anderem über Berlin, Hamburg und Kopenhagen weiter nach Stockholm, wo eine Ankunft am Folgetag um 13.15 Uhr geplant ist. Damit ist man rund 19 Stunden ins schöne Skandinavien unterwegs.

Weitere Abfahrttermine (alle an einem Sonntag) aus Dresden hat "Snälltåget" auf seiner Website bekannt gegeben: 13. April, 27. April, 4. Mai, an jedem Sonntag zwischen dem 25. Mai und dem 29. Juni sowie zwischen dem 10. August und dem 2. November.

Der erste Zug von Dresden aus in Richtung der schwedischen Hauptstadt rollt dann am Sonntag, dem 13. April, um 18.26 Uhr vom Hauptbahnhof los.

Das schwedische Eisenbahnunternehmen " Snälltåget " steuert ab dem 11. April erneut die sächsische Landeshauptstadt an, nachdem das Angebot bereits im vergangenen Jahr auf positive Resonanz gestoßen ist.

Abfahrt in Stockholm ist dabei immer um 16.20 Uhr. Ankunft in Dresden ist am Folgetag um 10.30 Uhr geplant. Eine Fahrkarte für einen einfachen Sitzplatz kostet 749 schwedische Kronen (umgerechnet 69,13 Euro).