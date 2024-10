21.10.2024 14:30 1.864 Nächste Brücken-Prüfung in Dresden: Hier kommt es zu Behinderungen

Die nächste Hauptprüfung in Dresden steht an. Betroffen ist eine Fußgängerbrücke in Klotzsche.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Die nächste Hauptprüfung in Dresden steht an! Die Fußgängerbrücke über die Hermann-Reichelt-Straße in Klotzsche wird am Mittwoch einer Hauptprüfung unterzogen. © Christian Juppe Wie die Stadt mitteilte, müssen Experten am Mittwoch die Fußgängerbrücke am Flughafen in Klotzsche (Übergang zum Langzeit-Parkplatz) überprüfen. Dafür wird ein Hubsteiger auf der Hermann-Reichelt-Straße aufgebaut. Dem Autoverkehr steht im Zeitraum von 9 bis 15 Uhr beidseitig jeweils nur eine Fahrspur zur Verfügung. Für Fußgänger und Radfahrer soll es keine Einschränkungen geben. Nach Rathaus-Angaben erfolgt die Hauptprüfung planmäßig. Sie ist alle sechs Jahre gesetzlich vorgeschrieben. Verantwortlich für die Arbeiten ist das Dresdner Ingenieurbüro "Hennig & Partner". Die Gesamtkosten belaufen sich inklusive Verkehrssicherung auf rund 3500 Euro.

