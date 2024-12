Zu viel Gewalt: Zugbegleiter tragen jetzt Bodycams

Dresden - Schläge, Pöbeleien, blanker Hass - Zugbegleiter müssen einiges aushalten. Doch wenn das Zugpersonal eine Bodycam trägt, bleibt der Ärger meist auf der Strecke. Seit Oktober tragen in Mitteldeutschland 100 Mitarbeiter die "Körper-Kameras", darunter nun auch acht Zugbegleiter in Dresden .

Doch das ist erst der Anfang. Gerade in Zügen, in denen die Videoüberwachung noch nicht so weit ausgebaut ist, sollen weitere Zugbegleiter in Dresden und Mitteldeutschland bald mit den kleinen Helfern ausgestattet werden.