Nächste Woche gehts los: Striezelmarkt strahlt schon mal zur Probe

Von Lennart Zielke

Dresden - Es kann losgehen: Begleitet von zahlreichen Schaulustigen fand am Freitagnachmittag die traditionelle Beleuchtungsprobe für den 591. Dresdner Striezelmarkt statt.

Am Mittwoch (26. November) wird der 591. Dresdner Striezelmarkt offiziell eröffnet. © Robert Michael/dpa Stufenpyramide, Schwibbogen, Krippe und die 22 Meter hohe japanische Veitchs Tanne strahlten über den zusammengebauten Weihnachtshütten.