Nächste Woche gehts los: Striezelmarkt strahlt schon mal zur Probe
Dresden - Es kann losgehen: Begleitet von zahlreichen Schaulustigen fand am Freitagnachmittag die traditionelle Beleuchtungsprobe für den 591. Dresdner Striezelmarkt statt.
Stufenpyramide, Schwibbogen, Krippe und die 22 Meter hohe japanische Veitchs Tanne strahlten über den zusammengebauten Weihnachtshütten.
Ein Highlight der Probe: die knapp 260.000 Lichtpunkte der zwei insgesamt 2160 Meter langen Lichterketten an der Striezelmarkt-Tanne.
Am Mittwoch (26. November) wird Deutschlands bekanntester Weihnachtsmarkt offiziell eröffnet.
Titelfoto: Robert Michael/dpa