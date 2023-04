Nächster Klimaaktivist vor Gericht: Soli-Protest für "Letzte Generation" am Fritz-Foerster-Platz!

Dresden - Die Blockade der " Letzten Generation " an der Uni vom 8. Dezember wird erneut ein Fall für das Gericht: Nachdem die Staatsanwaltschaft Dresden bereits Anklage gegen Christian Bläul (41) erhoben hat, folgt nun die nächste gegen Lars Ritter (19). Gegen die Anklagen gab es am Donnerstag Protest auf dem Fritz-Foerster-Platz.

Lars Ritter (19), hier ganz links im Bild, muss sich wegen Nötigung vor dem Amtsgericht Meißen verantworten. © Steffen Füssel

Neben Christian Bläul ist Lars Ritter wohl einer der bekanntesten "Klima-Kleber" Sachsens. Ritter erregte zuletzt Aufmerksamkeit durch ein Video, indem ein Berliner Polizist ihm Schmerzen androhte und augenscheinlich auch zufügte. Gegen den Beamten ermittelt die Polizei nun wegen Körperverletzung im Amt.

Ritter selbst hat nun drei Vorwürfe am Hals: Wegen einer Blockade in München am 7. November 2022, einer in München am 21. November 2022 und der Uniblockade soll er sich wegen Nötigung vor dem Meißner Amtsgericht verantworten. Bei Verhandlungen gegen Jugendliche ist immer das Gericht am Wohnort zuständig.

Er saß zwar wegen seiner Blockaden schon hinter Gitter, ist aber noch nicht vorbestraft. "Ich habe zwar ein Schreiben der Polizei zu den Vorwürfen bekommen, aber kenne noch keine Anklageschrift", sagte er TAG24.