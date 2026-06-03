Nächstes Polo-Turnier in Dresden ist schon in Planung

Dresden - Nach erfolgreichem Debüt im Vorjahr feiert die Internationale Deutsche Arena Polo Meisterschaft auf der Seidnitzer Galopprennbahn vom 11. bis 13. September ihre zweite Auflage.

Im vorigen Jahr fand nach 110 Jahren das erste Poloturnier auf der Galopprennbahn statt. © Thomas Türpe

Die ersten Poloteams sind bereits für die "Bentley Dresden Trophy 2026" angemeldet. Die Veranstalter des Pferdesportevents, Matteo Böhme und Gerd Göbelbecker, rechnen mit mindestens acht Teams, die mit rund 100 Pferden zum Turnier antreten werden.

"Pferde gehören einfach zu Dresden und mit der mehr als 135 Jahre alten Galopprennbahn haben wir einen herausragenden Ort, der eine Belebung mit kreativen neuen Events verdient hat. Und Polo eignet sich dafür perfekt", so Böhme.