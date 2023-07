Nazi-Demo in Gorbitz: Gereizte Stimmung zwischen Anhängern und Gegnern

Gegendemonstranten blockierten die Straße, woraufhin die "Freien Sachsen" umdrehten und einen Umweg liefen. © Eric Hofmann

Der Versammlungsleiter hatte Mühe einige seiner Teilnehmer, darunter auch bekannte Mitglieder der Dresdner Hooligan-Szene, in der eigenen Demo zu halten.

Auch der verurteilte Rechtsterrorist Rico K. (44, "Gruppe Freital") hielt sich öfter beim Gegenprotest als bei der eigenen Kundgebung auf. Später wird Schreiber trotzdem von einem Angriff auf seine Demo sprechen.

Auch hielt der Demozug zweimal an, was für eine Zwischenkundgebung genutzt wurde. Schreiber forderte dabei die Polizei auf, Blockaden zu räumen, die für den Stopp verantwortlich sein sollten, doch diese gab es gar nicht. Nur in einem Fall stand ein Jugendlicher mit einer Protestfahne am Rande der Strecke.

Kurz vor Ende der Demo saßen aber tatsächlich ein Dutzend Gegendemonstranten auf der Strecke, hatten diese Blockade als Spontankundgebung angemeldet. Die Demo der "Freien Sachsen" drehte daraufhin um, bog ab und nahm einen Umweg über die Kesselsdorfer Straße.