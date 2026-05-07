Neue Freizeitanlage am Straßburger Platz eröffnet

Dresden - Auf einer bislang ungenutzten Fläche neben dem Einkaufszentrum am Straßburger Platz ist ein neuer Treffpunkt für Bewegung, Sport und gemeinsame Zeit im Freien entstanden.

Neues Areal am Straßburger Platz: Dorit Lehmann (59, Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft) und Florian Ehrler (46, Landschaftsarchitekt) probierten am Mittwoch den Kicker-Tisch aus. © Eric Münch

Das Areal bietet zwei Calisthenics-Anlagen, eine Tischtennisplatte, einen Tischkicker, Bänke, acht neu gepflanzte Purpur-Erlen und Sträucher.

"Durch die Nähe zu Wohngebieten, dem Großen Garten und die gute ÖPNV-Anbindung am Straßburger Platz ist die Anlage für viele schnell erreichbar", sagt Stadtgrün-Amtsleiter Sascha Döll (46).