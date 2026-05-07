Neue Freizeitanlage am Straßburger Platz eröffnet
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Dresden - Auf einer bislang ungenutzten Fläche neben dem Einkaufszentrum am Straßburger Platz ist ein neuer Treffpunkt für Bewegung, Sport und gemeinsame Zeit im Freien entstanden.
Das Areal bietet zwei Calisthenics-Anlagen, eine Tischtennisplatte, einen Tischkicker, Bänke, acht neu gepflanzte Purpur-Erlen und Sträucher.
"Durch die Nähe zu Wohngebieten, dem Großen Garten und die gute ÖPNV-Anbindung am Straßburger Platz ist die Anlage für viele schnell erreichbar", sagt Stadtgrün-Amtsleiter Sascha Döll (46).
Die barrierefreie Freizeitsportanlage steht allen seit Mittwoch offen. Die Kosten für Planung und Bau betrugen rund 470.000 Euro, davon 70 Prozent Fördermittel des Freistaates und der EU.
Titelfoto: Eric Münch