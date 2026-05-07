Für Autos bald gesperrt? Petition zum Stresemannplatz übergeben

Dresden - Wird Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne) Poller am Stresemannplatz aufstellen lassen, um den Durchgangsverkehr zu stoppen? Am Mittwoch nahm er eine Petition entgegen, die genau das fordert.

Sehen Handlungsbedarf: Anwohner Peter Skyba (64) und Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne). © Steffen Füssel

Seit Oktober hatte eine Initiative um Anwohner Peter Skyba (64) mit einer Petition für weniger Verkehr am Stresemannplatz geworben.

Ihr Ziel: Poller in der Mitte der Durchfahrt, damit Autofahrer die Achse nicht mehr als Abkürzung in Richtung Borsbergstraße oder Stübelallee nutzen können.

"Es geht uns vor allem um die Sicherheit der Schulkinder", erklärte Skyba bei der symbolischen Übergabe von 799 Unterschriften.

Verkehrsbürgermeister Kühn: "Vieles spricht dafür, dass es tatsächlich Schleichverkehr gibt. Der Handlungsbedarf ist unbestritten."

Man wolle jetzt Verkehrszählungen durchführen, danach Lösungen diskutieren.