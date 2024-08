Hier eröffnet neuer Rentner-Treff in Dresden

Dresden - Die "Luise" auf der Warthaer Straße - das ist die neue Adresse für Senioren in Cotta und Briesnitz. Ob noch flott zu Fuß oder mit dem Rollator unterwegs, ob unternehmungslustig oder einsam - das neue Begegnungs- und Beratungszentrum des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) steht seit dem gestrigen Donnerstag den älteren Bewohnern der beiden Stadtteile offen.

Die "Luise"-Crew freut sich auf Senioren: Sebastian Hartung (37, v.l.), Tina Winkelmann (41), Anja Buchert (37) und Manja Glaß (41). © Holm Helis

Die neue "Luise" ersetzt nicht nur den alten Standort in einem Hinterhaus auf der Braunsdorfer Straße, sie erweitert auch ganz beträchtlich ihr Angebot.

In variablen Räumlichkeiten auf insgesamt 140 Quadratmetern stehen täglich ein bis zwei Kurse oder Aktivitäten auf dem Programm - von Skat über Yoga und Gehirnjogging bis hin zu Tablet- und Handykursen.

"Unser Ziel ist es, Senioren so lange wie möglich in ihrer Selbständigkeit zu unterstützen und sie am Leben teilhaben zu lassen", sagt "Luise"-Chefin Tina Winkelmann (41).

"Dabei sind die Bedürfnisse vom Neu-Ruheständler bis zu den 80-Jährigen ganz unterschiedlich. Wir tasten uns gerade an die Wünsche der Senioren heran."