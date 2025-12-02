Neuer Brunch-Spot in Striesen: Warum man hier für den guten Zweck Matcha trinken kann

Dresden - In Striesen eröffnet am Mittwoch ein neuer Brunch-Spot. Wo sich Kunden früher unter die Sonnenbank im Solarium legen konnten, entstand in den vergangenen Monaten das "Alma Daily Brunch"-Restaurant.

Benjamin Biedlingmaier (39) zeigt sein Liebslingsgericht auf der Speisekarte: Holy Benedict (13,90 Euro). © Thomas Türpe

Eine sechsstellige Summe investierte Inhaber Benjamin Biedlingmaier (39) in den Umbau auf der Borsbergstraße 18C. Der Sternekoch betreibt zudem noch am Theaterplatz das Restaurant Opera.

In seinem neuen Lokal in Striesen will er vor allem "einfach und qualitativ hochwertiges Essen" anbieten, wie er TAG24 verriet.

Aber auch vom Standort ist er überzeugt. "Die Borsbergstraße hat viele Vorteile." Die Parkplatzsituation, die Haltestelle vor der Tür und das Umfeld seien ausschlaggebende Punkte gewesen. Insgesamt 40 Plätze bietet das "Alma Daily Brunch", im Sommer kommt noch eine Terrasse hinzu.

Das Besondere: Auf der Getränkekarte fällt sofort der Matcha Latte "Sonnenstrahl" auf. Denn wer diesen bestellt, spendet automatisch einen Euro an den Verein Sonnenstrahl e.V. in Dresden, der sich um krebskranke Kinder und Jugendliche sowie deren Angehörige kümmert.