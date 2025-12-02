Neuer Brunch-Spot in Striesen: Warum man hier für den guten Zweck Matcha trinken kann

In Striesen eröffnet am Mittwoch mit dem "Alma Daily Brunch" ein neuer Brunch-Spot.

Von Linda Drewanz

Dresden - In Striesen eröffnet am Mittwoch ein neuer Brunch-Spot. Wo sich Kunden früher unter die Sonnenbank im Solarium legen konnten, entstand in den vergangenen Monaten das "Alma Daily Brunch"-Restaurant.

Benjamin Biedlingmaier (39) zeigt sein Liebslingsgericht auf der Speisekarte: Holy Benedict (13,90 Euro).
Benjamin Biedlingmaier (39) zeigt sein Liebslingsgericht auf der Speisekarte: Holy Benedict (13,90 Euro).  © Thomas Türpe

Eine sechsstellige Summe investierte Inhaber Benjamin Biedlingmaier (39) in den Umbau auf der Borsbergstraße 18C. Der Sternekoch betreibt zudem noch am Theaterplatz das Restaurant Opera.

In seinem neuen Lokal in Striesen will er vor allem "einfach und qualitativ hochwertiges Essen" anbieten, wie er TAG24 verriet.

Aber auch vom Standort ist er überzeugt. "Die Borsbergstraße hat viele Vorteile." Die Parkplatzsituation, die Haltestelle vor der Tür und das Umfeld seien ausschlaggebende Punkte gewesen. Insgesamt 40 Plätze bietet das "Alma Daily Brunch", im Sommer kommt noch eine Terrasse hinzu.

Dresden: Von der Straßenbahn auf den roten Teppich: Der "Tramfluencer" blickt auf sein Jahr 2025 zurück
Dresden Lokal Von der Straßenbahn auf den roten Teppich: Der "Tramfluencer" blickt auf sein Jahr 2025 zurück

Das Besondere: Auf der Getränkekarte fällt sofort der Matcha Latte "Sonnenstrahl" auf. Denn wer diesen bestellt, spendet automatisch einen Euro an den Verein Sonnenstrahl e.V. in Dresden, der sich um krebskranke Kinder und Jugendliche sowie deren Angehörige kümmert.

Das Lokal kommt modern und durch die großen Glasfassaden hell daher.
Das Lokal kommt modern und durch die großen Glasfassaden hell daher.  © Thomas Türpe
Mitarbeiter Oussama (24) freut sich auf die ersten Gäste.
Mitarbeiter Oussama (24) freut sich auf die ersten Gäste.  © Thomas Türpe

Tochter Alma ist die Namensgeberin

Wo früher ein Solarium war, eröffnet nun das "Alma Daily Brunch".
Wo früher ein Solarium war, eröffnet nun das "Alma Daily Brunch".  © Thomas Türpe

Für Biedlingmaier, der sich ehrenamtlich für die MORGENSTERN Lutz-Frischmann Stiftung engagiert, sind Charity-Sachen wie diese "extrem wichtig". "Uns geht's gut, daher ist es schön, wenn man etwas zurückgeben kann."

Auf der Speisekarte befinden sich sowohl herzhafte als auch süße Speisen, die preislich im Schnitt bei 10 bis 15 Euro liegen.

Auf die Preisgestaltung hat der gebürtige Schwabe besonderen Wert gelegt. "Ich wollte ein komplett kompatibles Konzept für jedermann gestalten."

Die ersten Gäste durften schon am Dienstag probieren.
Die ersten Gäste durften schon am Dienstag probieren.  © Thomas Türpe

Namensgeber für das Lokal war seine kleine Tochter Alma (5). Sie ist jetzt schon Stammkundin, von der kreativen Speisekarte lässt sie sich aber noch nicht beeindrucken. Ihr Lieblingsessen ist das Butterbrot.

Öffnungszeiten: montags bis sonntags, 9 bis 16 Uhr. Mehr Infos: Alma-brunch.de

Titelfoto: Montage: Thomas Türpe (2)

Mehr zum Thema Dresden Lokal: