Neuer Fahrplan in Dresden: Hier fahren mehr Züge

Dresden - Der VVO-Sommerfahrplan ist gestartet! Damit sind einige Anpassungen in Kraft getreten - so unter anderem auf der S1-Linie.

Um dem Ausflugsverkehr gerecht zu werden, fahren bis November an den Wochenenden mehr S-Bahnen. (Archivbild) © Norbert Neumann

Bis zum 2. November fahren dort an Sonn- und Feiertagen zwei zusätzliche Entlastungszüge - vor allem für den Ausflugsverkehr.

Eine Leistung startet um 9.38 Uhr vom Dresdner Hauptbahnhof nach Schöna, die zweite Verbindung folgt um 10.14 Uhr in Richtung Sächsische Schweiz.

Auch am Nachmittag wird aufgestockt. Zwei zusätzliche S1-Züge verkehren ab Schöna um 16.08 Uhr und 16.42 Uhr.

Außerdem wird an Samstagen (bis 2. November) die morgendliche RE50-Fahrt um 8 Uhr ab dem Leipziger Hauptbahnhof bis in die Sächsische Schweiz verlängert. Die Züge halten in Pirna, Stadt Wehlen, Kurort Rathen, Königstein, Bad Schandau, Schmilka und enden in Schöna. Die Rückfahrt startet dort um 16.08 Uhr.