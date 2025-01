BUGA-Experte ersetzt Dresdens Grünamts-Chef

Dresden - 31 Jahre lang leitete Detlef Thiel (62) das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft, verabschiedete sich Anfang Januar in den Ruhestand. Seitdem haben Dresdens Gärtner einen neuen Chef. Und der bringt wichtige Berufserfahrung mit.

Dort war er maßgeblich an den Vorbereitungen für die BUGA 2021 beteiligt. Die erste Bundesgartenschau nach Ausbruch der Corona-Pandemie galt mit über 1,5 Millionen Besuchern als großer Erfolg.

Sascha Döll (45) kennt sich aus mit der Planung von Großprojekten. 2018 übernahm der gebürtige Eisenacher das 350 Mitarbeiter schwere Garten- und Friedhofsamt in Thüringens Landeshauptstadt Erfurt .

Die Bundesgartenschau in Erfurt zog über 1,5 Millionen Besucher an. © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Dresden sei eine "coole Stadt", schwärmt Döll über seinen neuen Arbeitsort.

Hier kennt er sich aus, studierte Landschaftsarchitektur an der TU.

Später arbeitete er in verschiedenen Planungsbüros. Die Dresdner Unis will er bei zukünftigen Projekten in der Stadt mit einbeziehen.

Denn neben dem Mammut-Projekt BUGA 2033 spielt für ihn das Thema Klimaanpassung eine besonders große Rolle.