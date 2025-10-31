6.829
Neuer Standort in 30er-Zone: Hier macht der Superblitzer teure Fotos
Dresden - Der Superblitzer hat einen neuen/alten Standort. Es wird weiterhin in Plauen geblitzt.
Der Enforcement Trailer mit dem Kennzeichen HWI VE 159 steht seit Donnerstag an der Kreuzung Altplauen/Zwickauer Straße nahe dem Bahnhof Plauen.
Kontrolliert wird dort, ob sich Verkehrsteilnehmer ans Tempo 30 in Richtung Rathaus Plauen halten.
Ende September wurde bereits in der Gegenrichtung geblitzt - allerdings von einem anderen Superblitzer mit dem Kennzeichen HWI VE 167.
Der jetzige stand zuletzt auf der Coschützer Straße (ebenfalls Plauen).
Dass derzeit ein Dynamo-Aufkleber auf den Blitzer geklebt wurde, wird diesen nur wenig stören. Die teuren Fotos dürfte es trotzdem geben.
