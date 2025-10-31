 6.829

Neuer Standort in 30er-Zone: Hier macht der Superblitzer teure Fotos

Einer der Superblitzer steht jetzt an der Kreuzung Altplauen/Zwickauer Straße.

Von Martin Gaitzsch, Linda Drewanz

Dresden - Der Superblitzer hat einen neuen/alten Standort. Es wird weiterhin in Plauen geblitzt.

Dieser Superblitzer steht derzeit an der Kreuzung Altplauen/Zwickauer Straße.  © TAG24

Der Enforcement Trailer mit dem Kennzeichen HWI VE 159 steht seit Donnerstag an der Kreuzung Altplauen/Zwickauer Straße nahe dem Bahnhof Plauen.

Kontrolliert wird dort, ob sich Verkehrsteilnehmer ans Tempo 30 in Richtung Rathaus Plauen halten.

Ende September wurde bereits in der Gegenrichtung geblitzt - allerdings von einem anderen Superblitzer mit dem Kennzeichen HWI VE 167.

Der jetzige stand zuletzt auf der Coschützer Straße (ebenfalls Plauen).

Wer sich nicht an Tempo 30 hält, für den dürfte es teuer werden.  © TAG24

Dass derzeit ein Dynamo-Aufkleber auf den Blitzer geklebt wurde, wird diesen nur wenig stören. Die teuren Fotos dürfte es trotzdem geben.

Titelfoto: TAG24

