Neuer Standort in 30er-Zone: Hier macht der Superblitzer teure Fotos

Dresden - Der Superblitzer hat einen neuen/alten Standort. Es wird weiterhin in Plauen geblitzt.

Dieser Superblitzer steht derzeit an der Kreuzung Altplauen/Zwickauer Straße. © TAG24

Der Enforcement Trailer mit dem Kennzeichen HWI VE 159 steht seit Donnerstag an der Kreuzung Altplauen/Zwickauer Straße nahe dem Bahnhof Plauen.

Kontrolliert wird dort, ob sich Verkehrsteilnehmer ans Tempo 30 in Richtung Rathaus Plauen halten.

Ende September wurde bereits in der Gegenrichtung geblitzt - allerdings von einem anderen Superblitzer mit dem Kennzeichen HWI VE 167.

Der jetzige stand zuletzt auf der Coschützer Straße (ebenfalls Plauen).