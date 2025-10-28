 15.107

Achtung, hier parkt ein Superblitzer in Dresden

Ein Superblitzer wurde in Dresden-Plauen auf der Coschützer Straße entdeckt.

Von Anne-Sophie Mielke

Dresden - Erst in Prohlis, jetzt in Plauen: An der Coschützer Straße parkt am Fahrbahnrand ein Superblitzer.

Dieser Superblitzer wurde im Dresdner Stadtteil Plauen entdeckt.  © TAG24

Seit Donnerstag steht der supermoderne Enforcement Trailer in Höhe des Altenpflegeheims Dresden-Plauen von der Diakonie.

Davor stand das Gerät im Dresdner Stadtteil Prohlis auf der Dohnaer Straße.

Nun kontrolliert es an der neuesten Stelle, ob sich Autofahrer bergab an die Tempovorgabe 30 halten.

Der Blitzer ist auf die Fahrbahn stadteinwärts gerichtet.

Auf der Coschützer Straße soll der Enforcement Trailer alle Autofahrer ablichten, die sich bergab nicht ans Tempo 30 halten.  © TAG24

Tempolimit soll Fußgänger und Radler schützen

Eingerichtet wurde das Tempolimit auf der Coschützer Straße einst zur Lärmminderung und dem Schutz für Fußgänger und Radfahrer, die aufgrund der vielen Kurven im Bereich schlecht oder erst spät gesehen werden.

Hinzu kommen recht schmale Gehwege und fehlende Radwege oder -streifen.

