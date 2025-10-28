Achtung, hier parkt ein Superblitzer in Dresden
Dresden - Erst in Prohlis, jetzt in Plauen: An der Coschützer Straße parkt am Fahrbahnrand ein Superblitzer.
Seit Donnerstag steht der supermoderne Enforcement Trailer in Höhe des Altenpflegeheims Dresden-Plauen von der Diakonie.
Davor stand das Gerät im Dresdner Stadtteil Prohlis auf der Dohnaer Straße.
Nun kontrolliert es an der neuesten Stelle, ob sich Autofahrer bergab an die Tempovorgabe 30 halten.
Der Blitzer ist auf die Fahrbahn stadteinwärts gerichtet.
Tempolimit soll Fußgänger und Radler schützen
Eingerichtet wurde das Tempolimit auf der Coschützer Straße einst zur Lärmminderung und dem Schutz für Fußgänger und Radfahrer, die aufgrund der vielen Kurven im Bereich schlecht oder erst spät gesehen werden.
Hinzu kommen recht schmale Gehwege und fehlende Radwege oder -streifen.
