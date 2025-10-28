Achtung, hier parkt ein Superblitzer in Dresden

Dresden - Erst in Prohlis, jetzt in Plauen: An der Coschützer Straße parkt am Fahrbahnrand ein Superblitzer.

Dieser Superblitzer wurde im Dresdner Stadtteil Plauen entdeckt. © TAG24

Seit Donnerstag steht der supermoderne Enforcement Trailer in Höhe des Altenpflegeheims Dresden-Plauen von der Diakonie.

Davor stand das Gerät im Dresdner Stadtteil Prohlis auf der Dohnaer Straße.

Nun kontrolliert es an der neuesten Stelle, ob sich Autofahrer bergab an die Tempovorgabe 30 halten.

Der Blitzer ist auf die Fahrbahn stadteinwärts gerichtet.