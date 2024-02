Neuer Wellness-Tempel in Dresden: Hier können bald private Suiten gebucht werden

Bisher gibt es neun Filialen in Deutschland, bis auf Berlin alle in Nordrhein-Westfalen.

So soll der neue Standort direkt in der Dresdner Innenstadt auf der Prager Straße sein. 15 Suiten und eine barrierefreie Suite werde es geben.

In diesem Jahr soll im Zentrum eine Filiale von "MyWellness" eröffnen. Dort haben Kunden die Möglichkeit, eine private Wellness-Suite zu buchen.

Wann es in Dresden so weit sein wird, will das Unternehmen bald bekannt geben.