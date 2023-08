Neues Berufsschulzentrum auf dem alten Kohlebahnhof

Gestern legten Vertreter von Stadtverwaltung und Landesregierung den Grundstein für das neue BZR. © Steffen Füssel

Auf dem Gelände des ehemaligen Kohlebahnhofs an der Freiberger Straße lässt das Rathaus ein neues Berufsschulzentrum (BZR) mit Schwerpunkt Wirtschaft bauen.

Für insgesamt 46 Millionen Euro entstehen hier das Schulgebäude, Sportanlagen und sogar eine Tiefgarage.

Das BSZ „Franz Ludwig Gehe“ hatte in der Vergangenheit schon drei Standorte: an der Bünaustraße (Löbtau), am Berthelsdorfer Weg (Tolkewitz) und aktuell am Leutewitzer Ring (Gorbitz).