Hier wird bald geschwitzt: Neues Fitnessstudio im alten Kino

Dresden - Gemütlich im Sessel mit Popcorn abhängen war gestern. Jetzt wird trainiert. Am 1. Januar öffnet im alten "Bofimax"-Kino im Waldschlösschen-Areal in Dresden das dritte "clever fit"-Fitnessstudio von Franchise-Nehmer Stefan Lasch (40).

Stefan Lasch (40) eröffnet sein drittes "clever fit"-Studio. © Stefan Häßler

In drei von ehemals sieben, bis 2009 genutzten Kinosälen arbeiten derzeit mit Hochdruck Handwerker, bauen die sechs Meter hohen Räume um, verlegen Lüftung und Wasserrohre.

"Die größte Herausforderung war der Ausbau der massiven Podeste unter den Kinosesseln", weiß Lasch. Unter anderem auch deshalb verschob sich die Eröffnung um drei Monate.

Doch nun ist Lasch auf der Ziellinie. Aus Kinosaal 1 (220 qm) wird ein Tempel für körpereigenes Gewichtstraining - mit Laufbändern, Trainingstower, Rudergeräten, Sandsäcken & Co. Ein Beamer wirft Unterhaltungs- und Motivationsfilme an die Ex-Leinwand.

"Einmal im Monat planen wir einen Blockbuster-Abend mit Protein-Popcorn", verrät Lasch.

Saal 2 (160 qm) verwandelt sich in zwei Umkleideräume mit rund 120 Spinden und je drei Duschen. Saal 3 (220 qm) wird zum Trainingsraum mit 50 bis 60 Geräten umgebaut.