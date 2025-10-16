 6.994

Hier wird bald geschwitzt: Neues Fitnessstudio im alten Kino

Franchise-Nehmer Stefan Lasch eröffnet im alten "Bofimax"-Kino in Dresden sein drittes "clever fit"-Fitnessstudio.

Von Katrin Koch

Dresden - Gemütlich im Sessel mit Popcorn abhängen war gestern. Jetzt wird trainiert. Am 1. Januar öffnet im alten "Bofimax"-Kino im Waldschlösschen-Areal in Dresden das dritte "clever fit"-Fitnessstudio von Franchise-Nehmer Stefan Lasch (40).

Stefan Lasch (40) eröffnet sein drittes "clever fit"-Studio.  © Stefan Häßler

In drei von ehemals sieben, bis 2009 genutzten Kinosälen arbeiten derzeit mit Hochdruck Handwerker, bauen die sechs Meter hohen Räume um, verlegen Lüftung und Wasserrohre.

"Die größte Herausforderung war der Ausbau der massiven Podeste unter den Kinosesseln", weiß Lasch. Unter anderem auch deshalb verschob sich die Eröffnung um drei Monate.

Doch nun ist Lasch auf der Ziellinie. Aus Kinosaal 1 (220 qm) wird ein Tempel für körpereigenes Gewichtstraining - mit Laufbändern, Trainingstower, Rudergeräten, Sandsäcken & Co. Ein Beamer wirft Unterhaltungs- und Motivationsfilme an die Ex-Leinwand.

"Einmal im Monat planen wir einen Blockbuster-Abend mit Protein-Popcorn", verrät Lasch.

Saal 2 (160 qm) verwandelt sich in zwei Umkleideräume mit rund 120 Spinden und je drei Duschen. Saal 3 (220 qm) wird zum Trainingsraum mit 50 bis 60 Geräten umgebaut.

So soll das Foyer künftig aussehen. Kinoplakate und Filmhelden werden das Ambiente des Fitness-Studios bestimmen.
So soll das Foyer künftig aussehen. Kinoplakate und Filmhelden werden das Ambiente des Fitness-Studios bestimmen.  © Visualisierung: clever fit
So sieht es derzeit noch im alten Kino-Foyer aus.
So sieht es derzeit noch im alten Kino-Foyer aus.  © Stefan Häßler
In den künftigen Umkleideräumen begegnen Sportler künftig Stars und Sternen.
In den künftigen Umkleideräumen begegnen Sportler künftig Stars und Sternen.  © Visualisierung: clever fit

Das Fitnessstudio könnte noch eine Sauna und einen Trainingsraum für Frauen bekommen

Aus dem Kino im Waldschlösschen-Areal wird ein Fitness-Tempel.  © Stefan Häßler

"Das Schöne an dem Objekt ist, dass es für künftige Pläne noch genügend Räume hat", so Lasch. In die unteren Säle sollen Indoor-Padel-Anlagen einziehen.

"Wird das Studio gut angenommen, könnte es in Zukunft auch um eine Sauna, einen Trainingsraum für Frauen und Kursräume erweitert werden."

Fest steht: Ab 1. Januar öffnet das Studio täglich von 5 Uhr bis Mitternacht. Vier Vollzeittrainer und zwei, drei Aushilfen betreuen die Kunden.

Anmeldungen sind ab sofort (clever-fit.com) möglich. Die ersten 100 zahlen nur 24,90 Euro pro Monat.

Titelfoto: Bildmontage: Stefan Häßler

