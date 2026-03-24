Gewerbe, Handel, Hotel! Neues Quartier soll am Hauptbahnhof wachsen

Dresden - An der Strehlener Straße in der Südvorstadt soll perspektivisch ein neues Quartier wachsen. Auf einer Brache nahe dem Hauptbahnhof sollen Büros, Gewerbe und Gastronomie entstehen. Wie das mal aussehen könnte, zeigen jetzt Entwürfe im Stadtforum.

So könnte das Quartier in einigen Jahren aussehen. © O&O

Auf dem rund 9600 Quadratmeter (entspricht rund 1,5 Fußballfeldern) großen Grundstück plant die OFB Projektentwicklung ein gemischt genutztes Quartier mit Büros, Bildungseinrichtungen, Dienstleistungen, Gewerbe, Einzelhandel, Gastronomie, gewerblichem Wohnen (Hotel) und sportlichen Angeboten.

"In der Strehlener Straße entsteht ein vielseitiges Quartier, das seiner zentralen Lage mit bester Anbindung vollumfänglich gerecht wird. Öffentlich zugängliche Räume und bauliche Dichte wurden gut miteinander verknüpft", sagt Baubürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne) erfreut.

"Dort entstehen öffentliche Sportflächen und Gastronomie auf den Dachflächen mit Blick auf die Innenstadt. Ich freue mich über diese gelungene Entwicklung."