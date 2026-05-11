Buche umgestürzt: Französin im Großen Garten erschlagen

Dresden - Suchte sie Schutz vor einem Gewitter? Oder übernachtete arglos neben einem kranken Baum? Dieser Todesfall gibt Rätsel auf: Baumpfleger entdeckten im Dickicht des Großen Gartens unter einer umgestürzten Buche die Leiche einer Frau. Dabei handelt es sich um eine 55-jährige Französin.

Die Leiche wurde im Dickicht in der Nähe des Friedrich-Bouché-Weges im Norden des Parks entdeckt. © Norbert Neumann

Monatelang hüllten sich die Schlösserland-Verantwortlichen in Schweigen, sprachen lediglich von einem "Personenschaden". Erst als TAG24 presserechtliche Schritte androhte, brach die dem Freistaat unterstellte Schlösserverwaltung ihr Schweigen.

So wird erst jetzt bekannt, welchen schrecklichen Fund Baumpfleger am Morgen des 16. Juni (einem Montag) vergangenen Jahres nahe dem Friedrich-Bouché-Weg im Norden des Parks machten: In schwer zugänglichem Gelände ragten unter dem Stamm einer umgestürzten großen Buche zwei Beine hervor. Die Arbeiter entdeckten die Leiche, riefen die Polizei.

"Die erfolgten Identifizierungsmaßnahmen ergaben, dass es sich um eine 55 Jahre alte, französische Staatsangehörige handelt, die ohne festen Wohnsitz in Deutschland durch Europa reiste", teilt Rebecca Gahse (27) von der Dresdner Staatsanwaltschaft mit. Man ermittle wegen fahrlässiger Tötung.

Nach TAG24-Informationen gab es eine Obduktion: Die Verletzungen würden demnach zu einem Baumsturz passen. Am Vorabend hatte es nach einem Hitzetag (bis 30 Grad) auch in Dresden ein Gewitter mit Sturmböen gegeben. Allerdings soll der Leichnam in schlechtem Zustand gewesen sein, möglicherweise lag dieser bereits einige Zeit dort.