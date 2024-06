Neues Stadtforum zapft die Sonne an: Fotovoltaik fürs neue Verwaltungszentrum!

Dresden - Bislang gibt es nur einige Dutzend Solaranlagen auf den 600 kommunalen Dächern der Stadt Dresden – das soll sich jetzt ändern. So zapft das in Bau befindliche Verwaltungszentrum am Ferdinandplatz bald die Sonne an. Damit sollen das Gebäude und die bis zu 1500 Mitarbeiter, die geplant ab April 2025 einziehen, mit Strom versorgt werden.