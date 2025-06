Kater verschwindet bei heftigem Gewitter in Dresden: Mädchen (7) bietet 150 Euro Finderlohn

Alles in Kürze

Kater "Pina" aus Dresden ist am Montag am Trachenberger Platz verschwunden. © privat

Als Sia und ihre Mutter Sylvia (40) die Samtpfote am Morgen des 23. Juni in ihrer Wohnung am Trachenberger Platz füttern wollten, fehlte von Pina plötzlich jede Spur.

Da kurz zuvor ein heftiges Gewitter über den Dresdner Norden gezogen war, vermutet die Familie, dass der schreckhafte Kater eventuell aus Angst vom Balkon in der ersten Etage gesprungen und weggelaufen ist.

Allerdings könnte es auch der Fall sein, dass ihn jemand - versehentlich oder absichtlich - mitgenommen hat oder das Tier im schlimmsten Fall beim Überqueren der viel befahrenen Kreuzung verletzt worden ist und sich irgendwo versteckt hat.

Pina ist erst ein Jahr alt, kastriert und sehr schlank. Sein Fell ist tiefschwarz, der Latz vorn aber leicht grau. Laut seiner Besitzerin wirkt er eher wie eine Katze. Vom Wesen her ist der Kater sensibel, sanft und schüchtern.