Dresdner Güterbahnhof wird reaktiviert: Anwohner wegen wichtigem Detail verärgert

Dresden - Hier herrscht Tristesse und Verwahrlosung: Seit den 90er-Jahren ist der Güterbahnhof Dresden-Neustadt stillgelegt. Damit soll jedoch bald Schluss sein. Ab März will Infrastrukturbetreiber DB InfraGO die Anlage aus dem Dornröschenschlaf holen. Ein nun veröffentlichter Planfeststellungsbeschluss zeigt das konkrete Vorhaben.

In wenigen Wochen sollen die Rückbauarbeiten für die Reaktivierung des Güterbahnhofs Dresden-Neustadt starten. © Stefan Häßler

So ist eine sogenannte Spurplanoptimierung vorgesehen. Dazu gehören der vollständige Rückbau und die Wiedererrichtung benötigter Gleise, deren Anzahl die Deutsche Bahn für neue Wege und Beleuchtung reduzieren, aber gleichzeitig deren Nutzlänge erweitern will.

Daneben werden zwei leerstehende Fahrdienstleiter-Häuschen abgerissen und durch ein elektronisches Stellwerk ersetzt. Auch die Eisenbahnüberführung (EÜ) "Harkortstraße" muss einer modernen Variante mit einer stützenfreien Stahlbeton-Brücke weichen, wofür eine Sperrung der Fahrbahn samt Tram-Gleise notwendig wird.

Von den Bauarbeiten ebenfalls betroffen ist die EÜ "Erfurter Straße", deren betriebsnotwendige Elemente durch ein stützenfreies Konstrukt ersetzt werden sollen. Der restliche Teil bleibt denkmalschutzgerecht erhalten. Parallelvollsperrungen darf es dabei laut Eisenbahn-Bundesamt nicht geben.

Letzter Hauptbestandteil ist die Errichtung von Lärmschutzwänden am Bahndamm im Bereich Moritzburger Platz/Leisniger Straße. Dieses wichtige Projekt-Detail sorgte bei Anwohnern für Unmut, wie SPD-Stadtrat Stefan Engel (33) gegenüber TAG24 erzählte. So hätten sich die Betroffenen an der geplanten Höhe von 4,50 Metern gestört.