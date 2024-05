Hier eröffnet Modekette New Yorker bald dritte Filiale in Dresden

Dresden - Die Modekette New Yorker bekommt eine neue Filiale in Dresden . Doch das ist noch nicht alles.

Im Elbepark weist bereits jetzt schon eine riesige Folierung auf den neuen Store hin. © TAG24

Das Braunschweiger Unternehmen wird noch in diesem Jahr in den ElbePark einziehen. Ein genauer Termin steht noch nicht fest, laut einer Sprecherin des Centermanagements soll es aber im August so weit sein.

Für Dresden wird es dann die insgesamt dritte Filiale werden. Der Store erstreckt sich dann sogar über zwei Etagen auf 1200 Quadratmetern.

Und auch für die Filiale auf der Prager Straße gibt es Neuerungen. Am Freitag eröffnet diese mit einer vergrößerten Fläche neu.

Der Laden wirbt daher bis Samstag mit Rabattaktionen.