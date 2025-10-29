Nicht ganz dicht: Durchs Dach der Robotron-Kantine dringt Wasser

Dresden - In der ehemaligen Robotron-Kantine in Dresden dringt Wasser durchs Dach – und das nicht zu knapp. Laut der Stadt droht die Stahlbetonkonstruktion zunehmend Schaden zu nehmen, weil Beton und Bewehrung bereits korrodieren.

Die Stadt möchte schnellstmöglich das Dach der Robotron-Kantine sanieren. © Ove Landgraf

An mehreren Stellen im Gebäude dringt der Niederschlag bereits in die Ausstellungsräume ein.

Eine provisorische Reparatur blieb erfolglos: "Die Schädigung am Gebäude ist zu groß", heißt es in einer aktuellen Vorlage der Verwaltung.

Deshalb will der Geschäftsbereich von Baubürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne) jetzt handeln. Rund 920.000 Euro sollen in eine schnelle Instandsetzung des Dachbelags fließen.

Ziel ist, den fortschreitenden Verfall zu stoppen, bevor die durch das Wasser verursachten Schäden die Kosten weiter in die Höhe schießen lassen.