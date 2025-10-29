Traumjob! Stollenprüfer walten hier ihres Amtes

Dresden - Mit einer öffentlichen Verkostung auf dem Salonschiff "Gräfin Cosel" läutete der Stollenschutzverband am Dienstag seine alljährliche Qualitätsprüfung des Dresdner Christstollens ein.

Rosinen sind ein Muss im Dresdner Christstollen. © picture alliance/dpa

Insgesamt werden an 17 Tagen von der Jury rund 150 Dresdner Christstollen aus etwa 100 zertifizierten Bäckereien und Konditoreien nach einem festgelegten Punktesystem geprüft - auf Qualität, Beschaffenheit, Geruch und Geschmack.

Nur wer überzeugt und mit mindestens 16 von 20 Punkten bewertet wird, darf das begehrte goldene Stollensiegel tragen.