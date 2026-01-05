 34.284

Personal fehlt: Auf dieser Bahnstrecke in Dresden müssen alle Züge ausfallen

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Die kurzfristige Erkrankung von Personal bringt den Verkehr auf einer Bahnstrecke in Dresden zum Erliegen. Es fahren Notbusse.

Die Deutsche Bahn kann einen krankheitsbedingten Ausfall im Stellwerk "B2" in der Dresdner Friedrichstadt nicht kompensieren. (Archivbild)
Wie Infrastrukturbetreiber DB InfraGO mitteilte, kann das Stellwerk "B2" in der Friedrichstadt am Samstag ab 18 Uhr nicht besetzt werden.

Die Folge: Alle Züge der Linie RB31 (Dresden-Neustadt - Elsterwerda-Biehla) müssen über die andere Elbseite umgeleitet werden und halten daher nicht in Radebeul-Naundorf, Niederwartha, Cossebaude, Stetzsch, Kemnitz, Cotta sowie der Friedrichstadt.

DB Regio Südost hat einen Ersatzverkehr zwischen Dresden-Neustadt und Coswig mit Halt an allen Unterwegsbahnhöfen eingerichtet.

Die Fahrzeiten sind der Reiseauskunft abrufbar. Bis Sonntagfrüh, 6 Uhr, soll die Störung andauern.

Statt Zügen verkehren Ersatzbusse. (Archivbild)
Bereits in der Nacht zu Samstag gab es Beeinträchtigungen durch den Ausfall von Zwischenhalten. Auch hierbei fehlte Personal im "B2"-Stellwerk, weshalb Weichen sowie Signale nicht bedient werden konnten.

