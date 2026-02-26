DVB-Streik stellt Dynamo-Fans vor große Probleme

Dresden - Freitag will ver.di wieder streiken und den DVB-Nahverkehr lahmlegen – ausgerechnet, wenn Dynamo spielt. Zehntausende Fans kommen nicht mehr mit Bus und Straßenbahn zum Stadion. Dabei haben sie dafür bezahlt.

Unter erschwerten Bedingungen: Am Freitag strömen wieder Zehntausende Dynamo-Fans ins Stadion. (Archivfoto) © picture alliance/dpa

Normalerweise sind DVB-Linien proppenvoll, wenn Dynamo Dresden im Rudolf-Harbig-Stadion spielt. Im Ticketpreis sind Hin- und Rückfahrt zum Stadion enthalten. Nützt bloß nichts am Streiktag!

TZ-Fraktions-Chef Holger Zastrow (57, Team Zastrow) erwartet ein Verkehrschaos, fordert Gegenmaßnahmen: "Die Verkehrsbetriebe bekommen Millionen von der Stadt. Die dürfen die Bürger nicht einfach mit den Streikfolgen alleinlassen", schimpft er.

DVB-Sprecher Falk Lösch (60) betont, wenig ausrichten zu können. "Unsere Subunternehmer werden ihre Leistungen fahren. Diese haben keine Fahrer und Fahrzeuge übrig, um zusätzlich auch den DVB-Busverkehr zu übernehmen." Dasselbe gelte für die Straßenbahn.

Käufer eines Dynamo-Tickets könnten stattdessen mit Regionalzügen, den regionalen Buslinien oder S-Bahnen fahren.