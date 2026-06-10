Notlandung in Dresden: Was war am Flughafen los?
Dresden - Notlandung am Dresdner Flughafen!
Am Dienstagnachmittag musste eine US-Militärmaschine "außerplanmäßig" in Dresden landen, wie Uwe Schuhart, Pressesprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG (MFAG) gegenüber TAG24 erklärte.
Vorneweg: In Elbflorenz landete kein Tarnkappenbomber oder ein F-35-Kampfjet. Vielmehr handelte es sich um ein Kleinflugzeug des Typs Cessna C-560, auch bekannt als Cessna Citation V.
Das Kleinflugzeug wird vom US-Militär hauptsächlich zu geschäftlichen Zwecken eingesetzt. Warum der Flieger notlanden musste, ist dagegen noch unklar. Beschädigt wurde er offenbar nicht.
"Die Maschine konnte die Landebahn selbstständig passieren und wird in wenigen Minuten wieder abheben", erklärte Schuhart gegen 17.30 Uhr. Die Notlandung wurde vorschriftsgemäß von der Feuerwehr begleitet.
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Bild- und Videoaufnahmen zeigen, wie das Flugzeug umringt von Einsatzkräften und weiteren Verantwortlichen auf der Rollbahn steht.
Titelfoto: Bildmontage: xcitepress / Finn Becker