Bahnhofsvorplatz Niedersedlitz soll Frischekur erhalten: Doch an anderer Stelle fehlt das Geld

Dresden - Schon seit Jahren gibt der Bahnhofsvorplatz Niedersedlitz ein trauriges Bild ab. Jetzt soll der marode Umsteigepunkt im Südosten eine millionenschwere Frischekur erhalten.

Der Bahnhofsvorplatz Niedersedlitz soll aufgewertet werden. © Norbert Neumann

Die Stadt will den Knotenpunkt modernisieren. Dafür sollen 4,6 Millionen Euro investiert werden, ein Großteil davon für die Umgestaltung des Vorplatzes.

Die schmalen Bahnsteige an der Straßenbahn-Haltestelle sollen verbreitert und verlängert, die Busanbindung neu geordnet werden. Die Haltestelle der Linien 65, 88 und 89 ist künftig direkt auf dem Vorplatz.

Zudem soll ein neuer Park+Ride-Parkplatz mit 48 Stellplätzen (vier für Carsharing) auf einer bislang ungenutzten Fläche westlich der Gleisschleife entstehen. Geplant ist auch ein überdachter Parkplatz für 48 Fahrräder.

"Damit schaffen wir bessere Bedingungen für die tägliche Mobilität vieler Menschen und stärken den ÖPNV, Carsharing, Fuß- und Radverkehr", teilte Baubürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne) mit.

Nach der Sommerpause sollen die Stadträte beraten und das Projekt freigeben.