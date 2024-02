Nur die Taxifahrer hatten einen Grund zum Lächeln: So lief der DVB-Streiktag in Dresden

Dresden - Rund 2000 Mitarbeiter haben die Dresdner Verkehrsbetriebe. Ein Großteil legte am Freitag die Arbeit nieder - und damit den Verkehr in der Stadt lahm? Denkste! Die mittlerweile streik-erprobten Dresdner wussten sich zu helfen. Manche machten aus der Not eine Tugend.