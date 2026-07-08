Nur zwei Packungen pro Kunde! Erster Eier-Engpass im Supermarkt

2.237 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Wer im "Netto mit dem Hund" beherzt ins Regal greifen will, hat Pech: Mehr als zwei Eierpappen sind ab jetzt tabu. Sind unsere Sonntagseier in Gefahr?

Von Jacqueline Grünberger

Dresden - Eier, wir brauchen Eier! Auch dieser Tage könnten Kunden das im Discounter "Netto mit dem Hund" durch die Gänge rufen. Denn wer hier beherzt ins Regal greifen will, hat Pech: Mehr als zwei Eierpappen sind ab jetzt tabu. Sind unsere Sonntagseier in Gefahr?

Das Kauf-Limit von zwei Eierpappen gilt gerade in allen "Netto mit dem Hund"-Märkten.
Das Kauf-Limit von zwei Eierpappen gilt gerade in allen "Netto mit dem Hund"-Märkten.  © imago/Joko

In allen Netto-Filialen gilt ein Kauflimit von maximal zwei Eierkartons pro Einkauf.

"Wir haben uns für eine Umverteilung auf unsere weiteren Regionen entschieden, damit unsere Kunden weiterhin Eier in unseren Märkten kaufen können", erklärt Netto-Sprecherin Friederike Ossenschmidt.

Grund seien "Tierkrankheiten in regionalen Legehennenbeständen. Davon sind auch zwei unserer regional bezogenen Eierartikel betroffen, die wir vorübergehend nur eingeschränkt beziehen können", so die Netto-Sprecherin.

Dresden: DDR-Fotograf Norbert Vogel zeigt alte Aufnahmen von Leipzig in der Dresdner SLUB
Dresden Lokal DDR-Fotograf Norbert Vogel zeigt alte Aufnahmen von Leipzig in der Dresdner SLUB

Wo die Bestände liegen, konnte sie allerdings nicht verraten. Dafür soll sich die Situation schon ab kommender Woche im "Hunde-Netto" beruhigen. Ein "nationaler Eiernotstand" sei derzeit nicht zu verzeichnen.

"Regionale Ausfälle durch Newcastle Disease dürften zu den beobachteten Engpässen geführt haben", erklärt Marktanalystin Margit Beck von Marktinfo Eier und Geflügel.

Dabei handelt es sich um eine sogenannte "atypische Geflügelpest", die unter Hühnern hochansteckend ist.

Schon in den vergangenen Monaten kam es wegen der Vogelgrippe zu Eier-Ausfällen in der Legehennenhaltung.
Schon in den vergangenen Monaten kam es wegen der Vogelgrippe zu Eier-Ausfällen in der Legehennenhaltung.  © IMAGO/Bihlmayerfotografie
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.
Die Newcastle Disease ist eine atypische Geflügelpest und für Vögel eine sehr ansteckende Viruserkrankung.
Die Newcastle Disease ist eine atypische Geflügelpest und für Vögel eine sehr ansteckende Viruserkrankung.  © IMAGO/EHL Media

Nachfrage nach Eiern in vergangen zwei Jahren stark gestiegen

Tierkrankheiten in regionalen Legehennenbeständen machen dem Eierbestand in den "Netto mit dem Hund"-Filialen gerade zu schaffen.
Tierkrankheiten in regionalen Legehennenbeständen machen dem Eierbestand in den "Netto mit dem Hund"-Filialen gerade zu schaffen.  © imago images/Countrypixel

Die Eiersituation sei nicht nur für den dänischen Discounter schwierig, weiß Rewe-Sprecher Ferry Radix: "Die Situation bleibt aufgrund der Vogelseuchen für die gesamte Branche herausfordernd."

Trotzdem bleiben die Regale in den sächsischen Rewe-Regalen voll, da "wir im engen Austausch mit unseren Lieferanten und flexibel aufgestellt sind, um die Versorgung weiterhin zu gewährleisten".

Discounter Lidl gibt indes Entwarnung: "Wer bei anderen Lebensmitteleinzelhändlern derzeit vor leeren Eier-Regalen steht, muss nicht auf sein Sonntagsei verzichten, sondern ist bei Lidl zum Einkaufen herzlich willkommen", so Lidl-Sprecher Christian Herzog.

Dresden: In fünf Monaten ist wieder Advent! Bei Emil Reimann wird schon jetzt Christstollen gebacken
Dresden Lokal In fünf Monaten ist wieder Advent! Bei Emil Reimann wird schon jetzt Christstollen gebacken

Discounter Aldi Nord erklärt: "In den vergangenen zwei Jahren ist die Nachfrage nach Eiern stark gestiegen. Der anhaltende Protein-Trend führt dazu, dass Eier von vielen Verbrauchern verstärkt nachgefragt werden", so ein Sprecher.

Titelfoto: Montage: IMAGO/Joko, imago images/Countrypixel

Mehr zum Thema Dresden Lokal: