Nur zwei Packungen pro Kunde! Erster Eier-Engpass im Supermarkt
Dresden - Eier, wir brauchen Eier! Auch dieser Tage könnten Kunden das im Discounter "Netto mit dem Hund" durch die Gänge rufen. Denn wer hier beherzt ins Regal greifen will, hat Pech: Mehr als zwei Eierpappen sind ab jetzt tabu. Sind unsere Sonntagseier in Gefahr?
In allen Netto-Filialen gilt ein Kauflimit von maximal zwei Eierkartons pro Einkauf.
"Wir haben uns für eine Umverteilung auf unsere weiteren Regionen entschieden, damit unsere Kunden weiterhin Eier in unseren Märkten kaufen können", erklärt Netto-Sprecherin Friederike Ossenschmidt.
Grund seien "Tierkrankheiten in regionalen Legehennenbeständen. Davon sind auch zwei unserer regional bezogenen Eierartikel betroffen, die wir vorübergehend nur eingeschränkt beziehen können", so die Netto-Sprecherin.
Wo die Bestände liegen, konnte sie allerdings nicht verraten. Dafür soll sich die Situation schon ab kommender Woche im "Hunde-Netto" beruhigen. Ein "nationaler Eiernotstand" sei derzeit nicht zu verzeichnen.
"Regionale Ausfälle durch Newcastle Disease dürften zu den beobachteten Engpässen geführt haben", erklärt Marktanalystin Margit Beck von Marktinfo Eier und Geflügel.
Dabei handelt es sich um eine sogenannte "atypische Geflügelpest", die unter Hühnern hochansteckend ist.
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Nachfrage nach Eiern in vergangen zwei Jahren stark gestiegen
Die Eiersituation sei nicht nur für den dänischen Discounter schwierig, weiß Rewe-Sprecher Ferry Radix: "Die Situation bleibt aufgrund der Vogelseuchen für die gesamte Branche herausfordernd."
Trotzdem bleiben die Regale in den sächsischen Rewe-Regalen voll, da "wir im engen Austausch mit unseren Lieferanten und flexibel aufgestellt sind, um die Versorgung weiterhin zu gewährleisten".
Discounter Lidl gibt indes Entwarnung: "Wer bei anderen Lebensmitteleinzelhändlern derzeit vor leeren Eier-Regalen steht, muss nicht auf sein Sonntagsei verzichten, sondern ist bei Lidl zum Einkaufen herzlich willkommen", so Lidl-Sprecher Christian Herzog.
Discounter Aldi Nord erklärt: "In den vergangenen zwei Jahren ist die Nachfrage nach Eiern stark gestiegen. Der anhaltende Protein-Trend führt dazu, dass Eier von vielen Verbrauchern verstärkt nachgefragt werden", so ein Sprecher.
Titelfoto: Montage: IMAGO/Joko, imago images/Countrypixel