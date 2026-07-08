Götterfunken in der Frauenkirche: Star-Geiger spielt in seinem "Wohnzimmer"
Dresden - Daniel Hope (52), Musikdirektor der Frauenkirche, konzertiert am Samstag, 19 Uhr, an seiner Wirkungsstätte mal wieder selbst.
Das Programm "Götterfunken" bestreitet der Star-Geiger mit dem Violinisten Pinchas Zukerman (77) und dem Zürcher Kammerorchester, dem Hope ebenfalls vorsteht.
Auf dem Programm stehen Werke von Mozart - sein drittes Violinkonzert und die "Sinfonia Concertante für Violine, Viola und Orchester" - sowie Joseph Haydns "Londoner Sinfonie".
Die Veranstalter sprechen von einem "Gipfeltreffen unter musikalisch Gleichgesinnten".
Hope wird das Konzert auch leiten. Der ursprünglich dafür angekündigte Dirigent Zubin Mehta (90) hatte "mit Bedauern" mitgeteilt, dass er sich aus gesundheitlichen Gründen gezwungen sehe, sich von allen für Juli geplanten Konzerten zurückzuziehen.
Titelfoto: Norbert Neumann