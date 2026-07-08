Götterfunken in der Frauenkirche: Star-Geiger spielt in seinem "Wohnzimmer"

Dresden - Daniel Hope (52), Musikdirektor der Frauenkirche , konzertiert am Samstag, 19 Uhr, an seiner Wirkungsstätte mal wieder selbst.

Star-Geiger Daniel Hope (52). © Norbert Neumann

Das Programm "Götterfunken" bestreitet der Star-Geiger mit dem Violinisten Pinchas Zukerman (77) und dem Zürcher Kammerorchester, dem Hope ebenfalls vorsteht.

Auf dem Programm stehen Werke von Mozart - sein drittes Violinkonzert und die "Sinfonia Concertante für Violine, Viola und Orchester" - sowie Joseph Haydns "Londoner Sinfonie".

Die Veranstalter sprechen von einem "Gipfeltreffen unter musikalisch Gleichgesinnten".